Oosterhout wil nieuw gemeentelogo, want het huidige zorgt voor verwarring: ‘Komt dit van de gemeente?’

Man werkt stiekem 104 uur in de week in drie banen tegelijk en wordt op staande voet ontslagen: 'Onaccepta­bel’

Een werknemer die in het geheim drie banen tegelijk had bij drie verschillende woningcorporaties, is tegen de lamp gelopen. Hij moet 81.000 euro aan schadevergoeding betalen aan twee van de drie voormalige werkgevers.