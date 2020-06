Oosterhoutse garagehouders halen vastzittende boa constrictor achter dashboard vandaan

Ratten, kikkers en een naaktslak: de goorste vondsten in etenswaren

11 juni Een harige rat in een brood, een dode kikker in je salade of een giftige spin tussen de bananen. Eens in de zoveel tijd duikt er een verhaal over op dat eigenlijk te smerig is voor woorden. Deze week was het raak in Helmond, waar een vrouw wit wegtrok na het zien van een in plakjes gesneden muis in haar AH-boterhammen. Niet geschikt voor lezers met een zwakke maag.