Op 20 plekken in Brabant loert de gevaarlijke legionellabacterie

Van de twintig installaties met een verhoogd legionellarisico vallen er twaalf onder het toezicht van de provincie. Brabant laat weten dat de gevaarlijke bacterie inmiddels in vier installaties daadwerkelijk is aangetroffen. Daar zijn onmiddellijk maatregelen genomen. Meestal is daarmee het gevaar geweken, maar op één plek is de juiste maatregel nog niet gevonden en is verspreiding van legionella nog steeds mogelijk, erkent een woordvoerster. Zij wil alleen zeggen dat deze plek in Brabant noord ligt.