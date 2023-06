Op deze plek komt een nieuwe vintage en tweedehands winkel in de Bossche binnenstad

Avans-lec­tor Godelieve Spaas werkt met films aan de economie van morgen: ‘Ik weet niet hoe het wél moet, maar ik kan wel helpen’

BREDA - Met de film Devil’s Avocado met onder meer Jan Terlouw wil Avans-lector Godelieve Spaas het gesprek over de economie van de toekomst op gang brengen. ,,De economie is te belangrijk om over te laten aan economen.”