Op een elektrische fiets moet je het leren!

André (67) en Aantje (65) zijn verliefd op elkaar én op Adr. Heinen: deze maand trekken ze deur van ‘hun’ boekhandel voor de laatste keer dicht

DEN BOSCH - Na bijna vijftig jaar samen, leveren André Stikkers (67) en Aantje Wichers (65) deze maand de sleutels van ‘hun’ boekhandel Adr. Heinen in. Dankzij strenge afspraken ging samenwerken in de boekhandel verrassend goed. ,,Onze woonkamer hielden we privé.”