Op hoeveel meter van je huis komen straks windmolens in Land van Cuijk?

Den Haag verhuist honderden daklozen naar andere regio’s, maar gemeenten weten van niks: ‘Dit is schandalig’

DEN HAAG/DEN BOSCH – De gemeente Den Haag heeft in twee jaar tijd honderden daklozen naar andere plekken in ons land verhuisd. Zonder de ontvangende gemeenten, zoals Den Bosch, in te lichten. ,,Zo gaan we toch niet met elkaar om?”, reageert de Bossche wethouder Pieter Paul Slikker.