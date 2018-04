Op pad met een boswachter, op jacht naar illegale wildcrossers

BERGEIJK - Nu de vorst uit de grond is, duiken ook de wildcrossers weer op in natuurgebieden. Ze zijn alleen met grote handhavingsacties enigszins aan te pakken.

De Staatsbosbeheerauto van boswachter Sjaak Smits hobbelt en hobbelt, schudt heen en weer, en hobbelt nog maar eens. Het zandpad in het Bergeijkse buitengebied waarop hij rijdt, was toch echt ooit vlak. Maar inmiddels ligt het vol met bultjes en kuilen, hoogteverschillen van enkele tientallen centimeters. ,,Je ziet hier wat het gevolg is van al die crossmotoren", constateert Smits. ,,Gas geven, en er weer af. Dan krijg je dit." De natuur past zich moeiteloos aan. Als er maar genoeg motorcrossers door het bos en over de heide scheuren, gaat elk zandpad vanzelf op een racecircuit lijken.

En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De natuur heeft ervan te lijden, maar vooral de veiligheid is in het geding. ,,Als je hier met je hond of kinderwagen wandelt en er komt een groep van acht motoren de hoek om zetten, krijg je de schrik van je leven", vervolgt Smits. ,,Het komt ook nogal eens tot woordenwisselingen met mountainbikers: wildcrossers gaan graag de ATB-paden op, want die zijn wat technischer."

Loslopende honden

Smits kent het klappen van de zweep. Als boswachter is handhaving een van zijn taken, en de aanpak van wildcrossers is daarbij een van de voornaamste thema's. Naast bijvoorbeeld afvaldumpingen en loslopende honden. Die laatste komen volgende week aan de beurt, in een nog niet nader te noemen natuurgebied. Met de paasdagen staat er geen gerichte handhavingsactie op het programma. Wel een surveillancerit langs een paar beruchte wildcrossgebieden die Staatsbosbeheer beheert. Zoals de bossen rond Eersel en Bergeijk, de Groote Heide tussen Budel en de Achelse Kluis en het Leenderbos.

Net in het bos bij Steensel ziet hij ze al, de verse sporen van een crossmotor. Te herkennen aan de nopafdrukken die in het zand blijven staan. Smits zet de auto stil, doet de ramen open en zet de motor af. ,,Even luisteren..." Er fluit een vink, verder is het stil. ,,Vaak hoor je ze in de verte; dan weet je welke kant ze op gaan." Veel mannen die komen crossen, kent hij inmiddels wel. Een paar uit Leende en Soerendonk bijvoorbeeld; die blijven meestal in de buurt. Maar ook een groep uit Boekel, soms meer dan tien man sterk, komt vaak in de Kempen.

Camouflagedoek

Verderop, bij Luyksgestel, bromt er wel iets in de verte. Adrenalineniveau omhoog en vol in de achtervolging dus? Nee, zo werkt het niet. ,,Op zo'n surveillancerit is het erg lastig om wildcrossers te bekeuren. Voor een effectieve handhavingsactie heb je minstens vier man nodig. Dan ga ik bijvoorbeeld ergens met een collega staan, en dan geven we een stopteken." Altijd bij een bocht, trouwens. Want zelfs van een crosser die zich door een stopteken laat tegenhouden, is de remweg lang. ,,Vaak keren ze om als ze ons zien. Dan is het de kunst om daar óók twee collega's te hebben staan." Bij dat soort controles gaat de auto schuil onder een camouflagedoek in legerkleuren.

Tijdens een eenzame surveillance is het kat-en-muisspel met de wildcrossers bijna niet te winnen. ,,Afgelopen week kwam ik er twee tegen in het Leenderbos. Die heb ik een stukje verderop opgewacht. Toen kwam ik tussen de twee in te rijden: de ene draaide om de ander niet. Zijn motor sloeg af: maar als ik er dan heen loop, is-ie alsnog weg." Een nummerbord noteren gaat doorgaans niet: die hebben de crossers omgebogen, en bovendien zitten ze onder het slijk. ,,Het moet op heterdaad."

Quote Zijn motor sloeg af: maar als ik er dan heen loop, is-ie alsnog weg. Boswachter Sjaak Smits

Er zijn groepen bij die het sportief opvatten. Met wie hij bij een kop koffie in gesprek raakt, en die dan over de 104 euro boete grappen dat ze hun contributie weer betaald hebben. ,,Het zijn geen criminelen", vindt Smits. ,,Het zijn vaak mannen tussen de dertig en de vijftig die liever niet meer naar een circuit gaan, omdat ze daar door de jonge garde in de nek worden gesprongen. Die vinden het mooi om in de natuur te rijden. Maar dat is wél schadelijk en gevaarlijk: hier is geen plek voor hen." Wil je de wildcrosser écht raken, dan moet de politie in actie komen. ,,Die kun je op veel meer dingen bekeuren: op de staat van de motor, de nummerborden, verkeersovertredingen... Daar gaan wij als Staatsbosbeheer niet over. Ik ga ook geen onverantwoorde risico's nemen om ze te pakken. Het is het niet waard als zo'n crosser opgejaagd met 70 per uur van zijn motor valt. Of als ikzelf tegen een boom rij."

Militair terrein