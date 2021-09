Op stap net over de grens? Doorzakken kan weer, maar dansen nog niet

video Het Paaspopge­voel, maar dan XS: ‘We zijn met weinig maar daarom gaan we dubbel zo hard’

5 september SCHIJNDEL - ,,Het is wel even wennen hoor, weer op een festival staan”, zegt Maud Hageman (24) met een zonovergoten lach. Zij en haar vriendinnen maken op zaterdagmiddag de eerste voorzichtige danspasjes bij de Dance Stage van Paaspop XS, de verkleinde corona-editie van het Schijndelse festival. ,,Maar op de een of andere manier voelt het nog steeds écht als Paaspop!”