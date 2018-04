Op zoek naar een nieuw paleisje? Check hier de tien duurste huizen in Midden-Brabant

Op zoek naar niet zomaar een huis? Check dan even deze lijst. De tien duurste huizen (volgens Funda) in Midden-Brabant. Misschien zit er iets tussen. Voor meer informatie: zaterdag 7 april is er weer een Open Huizendag. Maar of deze huizen daar ook aan meedoen....

1. Met stip op de eerste plaats staat Landgoed De Hooge Braaken in Moergestel. Voor nét geen 7 miljoen euro. Stond voor 8 miljoen, dus een buitenkansje. Ideaal als mantelzorgwoning, want voor die 7 miljoen krijg je niet één maar drie huizen, of beter gezegd: villa's. Alledrie met volledige privacy. Het landgoed heeft ook eens een eigen ven in de achtertuin die zo'n 15 hectare groot is.

Volledig scherm Landgoed de Hooge Braaken © Funda

2. Een stuk goedkoper is landgoed Russendaal in Langenboom, dat sinds eind maart te koop staat. Voor 3.995.000 euro wisselt het van eigenaar. Een 'vorstelijke buitenplaats', aldus de makelaar, daterend uit 1864, met dienstwoning, tennisbaan en bijgebouwen op zeven hectare park en bos.

Volledig scherm Landgoed Russendaal © Funda

3. Iets minder - maar op zo'n bedrag kijk je niet op een half tonnetje meer of minder - kost Huize Rustoord in Esbeek. Na de koop ben je 3.950.000 euro lichter, maar dan heb je ook een rijksmonument met 'fiscaal interessante faciliteiten' volgens de makelaar. Nadeel: voor dat geld wordt je geen grootgrondbezitter, want bij Huize Rustoord hoort een halve hectare grond en daarop rust erfpacht. Het gebouw maakt namelijk onderdeel uit van landgoed 'De Utrecht', dat 2.500 hectare grond omvat. Op dit moment is Huize Rustoord in gebruik als hotel-restaurant en kunstgalerie.

Volledig scherm Huize Rustoord © Funda

4. Een heel ander soort woning is de moderne (2005) stadsvilla aan de rand van de binnenstad van Den Bosch, met uitzicht op natuurgebied Het Bossche Broek. Het huis staat al even te koop, dus er valt misschien nog flink te onderhandelen over de 3.475.000 euro waarvoor het te koop staat.

Volledig scherm Moderne stadsvilla aan natuurgebied De Bossche Broek © Funda



5. Deze villa met rieten dak in Rosmalen mag voor 2.850.000 euro van de hand. Oogt weliswaar nostalgisch, maar schijn bedriegt want het huis is gebouwd in 2007 en is van alle moderne gemakken voorzien. Zwembad, badhuis en chill-ruimte met thuisbioscoop, wijnkelder én centraal stofzuigersysteem zijn bij de prijs inbegrepen.

Volledig scherm © Funda

6. Ook deze rietgedekte villa in Oisterwijk is eigenlijk een moderne nieuwbouwwoning, want gebouwd in 2006. Het meest romantische plekje in Oisterwijk volgens de beschrijving, waarin de superlatieven over elkaar buitelen. 2.800.000 euro, en de romantiek is all yours.

Volledig scherm Het 'meest romantische' plekje van Oisterwijk. © Funda

7. Voor wie houdt van wellness biedt dit landhuis aan de Esschebaan 30 in Boxtel volop mogelijkheden. Sauna, zwembad (met jetstream), bar en overdekt terras vanwaaruit de relaxende eigenaar uitzicht heeft over de achtertuin, met fontein. Het huis heeft zelfs een lift. Vraagprijs? 2.600.000 euro.

Volledig scherm Landhuis met volop luxe en zelfs een lift. © Funda

8. Vlakbij de Maas, onder de rook van Den Bosch, ligt een mengeling van monument en design. Voor 2.595.000 euro biedt het landhuis aan de Gravin Helenastraat 2 in het buurtschap Bokhoven acht kamers en een complete wellnessafdeling inclusief binnenzwembad op een kleine 2 hectare grond, omgeven door de monumentale buitenmuur van het voormalige kasteel van Bokhoven. In de nieuw aangelegde gewelven staan niet alleen - handgemaakte - wijnrekken, maar is ook een biljartkamer te vinden met cafébiljart. En, niet onbelangrijk, een wc.

Volledig scherm Landhuis omgeven door monumentale buitenuur van het voormalige kasteel Bokhoven, onder de rook van Den Bosch. © Funda

9. Een boerderij uit 1865 die in 2012 grondig is verbouwd is te vinden aan Sweenslag 14 in Erp. Voor 2.450.000 euro kan de nieuwe eigenaar zich behalve in de zwemvijver ook onderdompelen in Hollywood, want de woning heeft een heuse thuisbioscoop. Let vooral op de walk-in-closet.

Volledig scherm De verbouwde boerderij stamt uit 1865. © Funda

10. Deze villa aan de Moergestelseweg 113 in Oisterwijk heeft een gedeelde eerste plaats met de woonboerderij in Erp: 2.450.000 euro is de vraagprijs. Gelegen aan de rand van natuurgebied 'De Oude Hondsberg' herbergt dit huis zes slaapkamers en acht badkamers. Plus binnenzwembad en wijnkelder.