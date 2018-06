Op zoek naar foto's met een verhaal voor fotowedstrijd Brabant in Beeld

Soms zegt een foto meer dan woorden. Voor Brabant in Beeld zijn we op zoek naar foto’s die mensen nog lang bij blijven en die bepalend zijn voor Brabant.

Voor de fotowedstrijd Brabant in Beeld krijgen (amateur)fotografen ook dit jaar weer de opdracht om een foto te maken die niet zou misstaan op de voorpagina van de krant. ,,De foto hoeft niet perfect te zijn; sterker nog, er moet juist een randje aan zitten om het interessant te maken. Het beeld moet een verhaal vertellen”, zegt Lucas van Houtert, voorzitter van de vakjury en hoofdredacteur van het Brabants Dagblad.

Nieuwe categorie

Er zijn verschillende categorieën: Algemeen nieuws, Dagelijks leven, Natuur, Mensen en Sport. Nieuw is de categorie Milieu. ,,Dit is een belangrijk thema, ook in Brabant”, zegt Claire van Nunen van Stichting Wereldbeelden. ,,Kijk bijvoorbeeld naar de afname van bijen, hommels en andere bestuivers en naar acties om meer wilde bloemen te laten groeien.”

Daarnaast speelt verhalende fotografie dit jaar een belangrijke rol. ,,Het is mogelijk om een fotoserie van vijf foto’s over hetzelfde thema in te sturen. Een soort mini-documentaire in beeld.”

Vorig jaar zijn er geen foto’s genomineerd in de categorie Sport. ,,De kwaliteit was te laag”, zegt Van Nunen. ,,Ik hoop dat alle sportclubs in Brabant de kans zien hun eigen fotografen te motiveren om mee te doen. Zelfs ben ik vrijwilliger bij een rugbyclub en zie ik vaak schitterende foto’s voorbijkomen. Die zouden zo ingestuurd kunnen worden.”

Het leven in Brabant anno 2018

Een vakjury, bestaande uit kunst- en fotojournalistieke professionals, nomineert in de zes categorieën drie foto’s of fotoreeksen. Het werk van deze fotografen zal vanaf 17 november drie weken lang in het voorportaal van de World Press Photo tentoonstelling te zien zijn in de Willem Twee in Den Bosch. ,,We hopen een mooie tentoonstelling van het leven in Brabant anno 2018 te kunnen tonen”, zegt Van Nunen. Van Houtert vult aan: ,,Ik hoop dat de passie van foto’s spat. Er zijn in Brabant genoeg talentvolle fotografen.” Daarnaast dingen alle genomineerden mee naar een door Canon beschikbaar gestelde camera.

Je kunt de foto's insturen tot en met 30 september. Dan buigt de jury zich over de inzendingen. Nadat de jury de genomineerden bekend heeft gemaakt en de expositie Brabant in Beeld is geopend, kan het publiek haar stem uitbrengen op hun favoriete foto.

Brabant in Beeld is een idee van Stichting Wereldbeelden en een samenwerking tussen BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Stichting Wereldbeelden, Willem Twee en Canon Nederland.