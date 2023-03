Opdracht aan Etten-Leurse horecaondernemers om deel terras op te ruimen blijkt ‘misverstand’

ETTEN-LEUR - De opdracht aan enkele horecaondernemers in Etten-Leur om een deel van hun terrassen op te ruimen blijkt te berusten op een misverstand. ,,Is dat gevraagd? Dat zou vreemd zijn, want dat is in strijd met ons beleid.”