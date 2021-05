Opeens heb je het: je wordt burgemeester, ‘zij-instromers’ grijpen steeds vaker de ambtsketen

Vrouwen­voet­bal in Brabant: hoe staat het ervoor?

17 mei Voetbal alleen voor mannen? Dat is allang niet meer zo. In 2017 feestte het hele land mee toen de Leeuwinnen Europees kampioen werden en de rouw was net zo groot toen twee jaar later de WK-finale van Amerika werd verloren. Posters van Jackie Groenen, Kika van Es en Daniëlle van de Donk sieren de slaapkamers van Brabantse voetbalmeisjes. Het vrouwenvoetbal is tegenwoordig ‘echte business’. Maar geldt dat ook bij alle amateurclubs in Brabant?