Open Huizen Dag: deze huizen staan al langer dan 6 maanden te koop

De huizenmarkt is al een tijdje enorm aan het aantrekken. Al maanden staan de huizenprijzen hoger dan ooit en wordt het verkopen van je huis steeds gemakkelijker. Toch zijn er ook in deze tijd woningen die lang te koop blijven staan. Wat zijn dat dan voor huizen? Deze acht woningen staan al langer dan 6 maanden te koop en zijn te bezichtigen op de NVM Open Huizen Dag aanstaande zaterdag.

1. Boxtelseweg 24a in Vught



Volledig scherm Boxtelseweg 24a © Funda

Je moet goed kijken om deze vrijstaande bungalow te kunnen zien tussen al het groen. Daardoor zou het bijna aan je voorbijgaan hoe groot het huis (215 m²) en het perceel (1.605 m²) eigenlijk zijn. De 4 slaapkamers, 2 badkamers en kelder bieden dan ook genoeg leefruimte. De oorspronkelijke vraagprijs was € 975.000, maar inmiddels is de prijs gezakt naar € 695.000 k.k.

2. Nassaulaan 61 in Baarle-Nassau

Volledig scherm Nassaulaan 61 © Funda

Deze moderne versie van een drive-in woning ligt in het Nederlandse gedeelte van Baarle-Nassau. Het huis is met drie slaapkamers, twee badkamers en een ligbad modern ingedeeld en van alle gemakken voorzien. Toch staat het met een vraagprijs van € 565.000 al vrij lang op Funda.

3. Loeffstraat 34D in Waalwijk

Volledig scherm Loeffstraat 34D © Funda

Op de tweede verdieping van een kleinschalig appartementencomplex in Waalwijk ligt dit kleine appartementje van 60 vierkantenmeter. Het ligt in de Baardwijk, waar volgens de makelaar de woningen zeer gewild zijn. Toch staat dit appartement al even te koop. Bieden kan vanaf € 149.500, maar houd er rekening mee dat je elke maand € 131 aan servicekosten moet betalen.

4. Wittebroodstraat 3 in Heusden

Volledig scherm Wittebroodstraat 3 © Funda

Deze eengezinswoning ligt binnen de vesting van Heusden. Je hebt daardoor nauwelijks een tuin, maar het huis staat wel in de buurt van verschillende natuurgebieden. In de afgelopen jaren zijn de keuken, badkamer en het dak helemaal gerenoveerd. De vraagprijs is inmiddels gezakt naar € 275.000 k.k.

5. Oliemolen 8 in Veghel

Volledig scherm Oliemolen 8 © Funda

Dit huis is een combinatie van een kantoor/bedrijfsband en een woning. Je zou dus zo vanuit huis kunnen werken. De inboedel van het kantoor is zelfs ter overname beschikbaar. Daarnaast heeft de woning 3 slaapkamers. De vraagprijs is € 475.000 k.k., maar die prijs is bespreekbaar volgens de makelaar.

6. Pastoor van Weerdtstraat 2 in Teeffelen

Volledig scherm Pastoor van Weerdtstraat 2 © Funda

Mooi blauw is niet lelijk, dat moeten de huidige bewoners van dit huis gedacht hebben. Zowel de buitenkant, als de deuren en muren aan de binnenkant zijn dezelfde kleur blauw. Ook het plafond en de keuken zijn blauw. Verder is het huis groot, vrijstaand en kost het € 569.000.

7. Gamerschestraat 60 in Zaltbommel

Volledig scherm Gamerschestraat 60 © Funda

Deze klassieke stadswoning is niet zomaar een huis. Het is een rijksmonument dat in z’n huidige vorm uit de eerste helft van de 19e eeuw stamt. Dat is vooral te zien aan het glas in lood binnen en de oude balken. Voor €254.000 k.k. kan dit huis aan de rand van het centrum van jou zijn.

8. Marijkestraat 12 in Waalwijk

Volledig scherm Marijkestraat 12 © Funda