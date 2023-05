Open repetities koor Una Sono

Medewerker eetbar DIT start veganis­tisch restaurant in Den Bosch: ‘Hopelijk schrikt het de mensen niet af’

DEN BOSCH - Het Italiaanse restaurant Tina Pica aan de Bossche Postelstraat is de afgelopen tijd onherkenbaar veranderd. ,,Er is veel gesloopt. En nu is het tijd voor de inrichting”, zegt Cynthia Jongenelis (43) die daar in juli veganistisch restaurant Fret opent.