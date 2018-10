Openbaar Ministerie gebruikte 15 keer dwangmiddel tegen pers; OM vroeg onder meer telefoongegevens BD-verslaggever op

Boekel zamelt meeste gft-afval in; hoe zit het in jouw gemeente?

11:35 Inwoners van de gemeente Boekel verzamelden in 2017 het meeste groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) van alle gemeenten in Brabant. Per persoon werd dat jaar in die gemeente 208,3 kilo gft-afval ingezameld. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekendmaakte.