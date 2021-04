Openbaar Ministerie vervolgt ontslagen officier van justitie voor verduistering

Madeleine van Toorenburg: ‘Arrogant? Ik ga niet snel aan de kant, dat zijn mensen niet gewend van vrouwen’

18 april ROSMALEN - Twee uur heen, twee uur terug. Veertien jaar ging ze met de trein vanuit Rosmalen naar het Binnenhof. Want ze denken daar in Den Haag wel dat dát de wereld is, Madeleine van Toorenburg weet wel beter. Met het afscheid als CDA-Kamerlid is haar trein nu gierend tot stilstand gekomen. ,,Een beetje uitbollen? In mijn laatste week heb ik de kraakwet nog verdedigd die op de dag van mijn afscheid werd aangenomen.”