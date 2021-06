‘Operatie vaccinatie’ voor dak- en thuislozen van start in Den Bosch, Tilburg en Oss: ‘Ze komen die prik niet vanzelf halen’

Meer animo bij tweede staking FNV Metaal in Boxmeer

29 mei BOXMEER - Hij was er weer. De staakstraat aan het Weijerplein in Boxmeer. FNV Metaal hield er gisteren de tweede 24-uursstaking van dit jaar. Werknemers van de drie grote metaalbedrijven in de regio legden hun werk neer en leverden in colonne per auto of fiets hun stakingsbrief in bij de FNV-leden in de tent op het plein. 137 mensen in totaal. Meer dan de ruim 100 in februari, toen de eerste staking plaatsvond.