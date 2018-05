Operatierobot hersenstamkanker binnen, dankzij nagellakheld Tijn

Daarmee is er voorzichtige hoop voor Nederlandse kinderen die lijden aan hersenstamkanker. De ziekte treft jaarlijks ongeveer tien kinderen in Nederland en is nu nog ongeneeslijk. Tijn overleed er vorig jaar op 7 juli op zesjarige leeftijd aan, de dag dat zijn actie officieel afgelopen was.

Met de machine kan een heel precieze behandeltechniek worden uitgevoerd. Hierbij kunnen medicijnen rechtstreeks via kleine buisjes in de hersenstamtumor worden toegediend. Omdat dit heel zorgvuldig dient te gebeuren, is volgens de stichting een apparaat nodig dat op de micrometer nauwkeurig deze buisjes in de tumor kan inbrengen, veel nauwkeuriger dan met de menselijke hand mogelijk is. De machine komt in het nieuwe Prinses Máxima Centrum in Utrecht.