Opmerkelijk tafereel op A17 bij Oud Gastel: bestuurder wisselt van plek tijdens het rijden

Podcast | ‘In een pauze van 20 minuten kan een scholier makkelijk aan coke komen’

26 januari Jongeren nemen drugs zoals hun ouders vroeger een biertje namen. Het is makkelijk te krijgen en een stuk goedkoper dan alcohol in de horeca. De ouders weten er vaak niet van. En als ze het al weten, kunnen ze niet goed helpen. In deze podcast over drugscriminaliteit in Brabant hoor je over het onderzoek naar drugsgebruik onder tieners.