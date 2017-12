Opnieuw code oranje; mogelijk 20 centimeter sneeuw in Brabant

Rico Verhoeven: ‘Ik dacht: ik stop pas met slaan als de scheidsrechter ingrijpt’

10 december Een foutje in de eerste ronde bracht Rico Verhoeven even aan het wankelen, maar op het einde van de vijfde ronde liet de ‘Koning van het kickboksen’ zien dat hij nog altijd ‘de fitste vechter is in het spelletje’. Met enkele rake klappen sloeg hij Jamal Ben Saddik in de laatste minuut van het gevecht tegen het canvas. ,,Ik heb hem gesloopt", klonk het gelukzalig uit de mond van de man die voor bijna 10.000 uitzinnige toeschouwers zijn wereldtitel prolongeerde.