Opnieuw minder wietkwekerijen opgerold in provincie: opvallende stijging in Oost-Brabant

CijfersDe politie heeft in 2019 opnieuw minder hennepkwekerijen ontmanteld dan in het jaar ervoor. Opvallend genoeg rolden agenten in Oost-Brabant juist meer kwekerijen op. In de politieregio Zeeland-West-Brabant is de afname min of meer gelijk aan de landelijke trend.

Vorig jaar rolde de politie in Nederland 3635 wietkwekerijen op. Dat waren er een jaar eerder nog 3913. In de politieregio Zeeland-West-Brabant nam het aantal opgerolde kwekerijen af van 424 naar 365: dat ligt min of meer in lijn met de landelijke trend.

Opvallend: in Oost-Brabant vond men juist meer kwekerijen: 245 tegenover 193. Die stijging is verder alleen terug te zijn bij de eenheden Noord-Holland en Rotterdam. De politieregio’s Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant wisten zodoende vorig jaar samen 610 wietkwekerijen op te rollen, zeven minder dan in 2018.

Landelijke daling aantal ontmantelde kwekerijen

Het aantal ontmantelde kwekerijen loopt al een aantal jaar terug. Zo werden er in 2015 in heel het land nog bijna zesduizend kwekerijen ontdekt. Portefeuillehouder drugs Max Daniel van de Nederlandse politie pleit voor blijvende aandacht voor de aanpak van hennepteelt in ons land, om te voorkomen dat het aantal ontdekte kwekerijen verder terugloopt.

Ook in Oost-Brabant was de laatste jaren een daling te zien. ,,Het afgelopen jaar is hard gewerkt om het cijfer weer omhoog te krijgen. Dat doen we omdat we de aanpak van hennepteelt belangrijk vinden”, stelt de politie Oost-Brabant. Dianne van Gammeren, portefeuillehouder aanpak Ondermijning: ,,Hennepteelt gaat gepaard met vele andere vormen van criminaliteit. Zo treffen we regelmatig wapens aan bij henneplocaties en wordt er crimineel geld witgewassen.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Een hennepkwekerij die werd gevonden tijdens een grootschalige controle in Roosendaal. © Christian Traets - MaRicMedia

Eerste stap in criminele wereld

Volgens Daniel is het moeilijk om een eenduidige verklaring te vinden voor de landelijke afname, omdat de situatie per politie-eenheid verschilt. ,,Eén van de verklaringen is het feit dat binnen de lokale driehoeken (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) andere keuzes worden gemaakt.”

,,Elke driehoek heeft te maken met een scala aan misdrijven. Zij moet – onder meer op basis van capaciteit – bepalen welke zaken worden opgepakt en welke niet”, aldus Daniel, die stelt dat hennepteelt niet onschuldig is. ,,Achter de teelt gaat een wereld schuil van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Kwekerijen brengen bovendien grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar.”

Hij waarschuwt ervoor dat wiet kweken een ‘instapdelict’ is. Dat houdt in dat sociaal kwetsbare mensen op deze manier hun eerste stap zetten in de wereld van de criminaliteit. ,,De winsten die henneptelers behalen, worden bovendien niet zelden gebruikt om te investeren in de handel in andere, meer lucratieve drugs als cocaïne.”