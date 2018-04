Opnieuw staking openbaar vervoer: maandag en dinsdag rijden er in Brabant geen bussen

KAART Het regent lintjes in de regio

26 april BRABANT - Het is weer zover: vandaag, donderdag 26 april, valt de jaarlijkse lintjesregen. Vanaf 13.00 uur is op deze site te lezen wie in de regio koninklijk is onderscheiden in de Orde van de Nederlandse Leeuw of de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander.