Opnieuw stijging in aantal coronabesmettingen in Brabant: 2950 nieuwe besmettingen in een week

Het aantal gemelde positieve coronatesten in Brabant is in de afgelopen week wederom gestegen. Deze week zijn er 877 meer nieuwe besmettingen gemeld, ten opzichte van vorige week.

Op 12 oktober stond de teller nog op 2073 positieve coronatesten. Deze dinsdag blijken dat er 2950 te zijn. Dat is een stijging van 42,3 procent. In de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werden 1262 nieuwe positieve tests gemeld. In Brabant-Noord waren dat er 911, in Brabant-Zuidoost 777.

Het is de derde week op rij dat de cijfers stijgen. Landelijk is datzelfde beeld te zien. In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44 procent meer dan vorige week, toen het ging oom 17.832 nieuwe coronagevallen in zeven dagen. ,,De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim drie weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect”, aldus het RIVM. Het aantal nieuwe coronagevallen nam in alle regio’s en leeftijdsgroepen toe.

Meeste coronagevallen in Brabant

In Brabant zijn in Bladel, Zundert en Sint-Michielsgestel de afgelopen dag de meeste coronagevallen gemeld. In Bladel werden 97,4 positieve tests gemeld per 100.000 inwoners. In Zundert werden per 100.000 inwoners 36,4 mensen positief getest op corona. In Sint-Michielsgestel waren dat er 33,9. In Baarle-Nassau, Hilvarenbeek en Heeze-Leende is de afgelopen dag niemand positief getest op corona.

Bekijken hoe het coronavirus zich in uw buurt ontwikkelt, zie dan hieronder het kaartje. Overige cijfers bekijken kan via deze link.

