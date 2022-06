Opnieuw tropische temperaturen in Brabant: 30,3 graden bereikt in Eindhoven

Het kwik heeft zaterdag weer de 30 graden bereikt. In Eindhoven is zaterdagmiddag een temperatuur van 30,3 graden gemeten. Later in de middag zijn in onze provincie zelfs uitschieters van 33 of 34 graden mogelijk, meldt Weerplaza. Rijkswaterstaat heeft voor Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Zeeland een hitteprotocol ingesteld.