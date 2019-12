Opnieuw vertraging voor rechtszaak over moord op Henk Baum

DEN BOSCH - De rechtszaak over de moord op de Nistelrodese autosloper Henk Baum loopt wederom vertraging op. De rechtbank in Den Bosch stemde vrijdagmorgen in met een nieuw onderzoek naar de 22-jarige verdachte.

Dat onderzoek zou er toe kunnen leiden dat de verdachte berecht zal worden volgens het jeugdstrafrecht. De man zal zeker acht weken onderzocht worden in de observatiekliniek van jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim. Uit dat onderzoek moet blijken of de verdachte het geestelijk niveau heeft van een minderjarige. ,,Hij is in elk geval verstandelijk beperkt", zegt zijn advocaat Remko Oerlemans. ,,Maar het onderzoek moet duidelijk maken hoe hij verder functioneert.”

Brandstichtingen

De moord op Henk Baum is al weer bijna twee jaar oud. De in Nistelrode wonende autosloper (51) werd op 22 maart 2018 doodgeschoten toen hij met zijn auto geparkeerd stond onder het viaduct langs de Rijksweg in Schaijk. Acht maanden later hield de politie de jonge verdachte aan . Die zat toen al in de gevangenis, omdat hij -samen met een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen- ook verantwoordelijk wordt gehouden voor een aantal brandstichtingen in Oss. De rechtszaak tegen dit trio is gepland voor de eerste week van april. Het is nog onduidelijk of deze zitting wel kan doorgaan.

Maximumstraf