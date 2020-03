Oproep boswachters en natuurorganisaties: ‘Blijf weg uit de natuur, vanwege corona én broedseizoen’

Wat doe je in het weekend als de bioscopen dicht zijn, alle horeca op slot is gegaan en ook pretparken gesloten zijn? Dan duik je de natuur in. Die gedachte kwam massaal op bij Nederlanders dit weekend. Té massaal. Daarom deden natuurorganisaties, milieupolitie en boswachters een oproep aan Nederlanders: ‘Blijf weg uit de natuur. Niet alleen vanwege corona, maar ook vanwege het broedseizoen van veel dieren.’

Het begon vrijdag met onder andere een oproep op Twitter. ‘Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verwachten dit weekend grote drukte in de natuur. Houd rekening met elkaar en met de natuur (broedseizoen is begonnen!) dan blijft het voor iedereen fijn en veilig.’

Die oproep kreeg zondagochtend een vervolg toen bleek dat het eerste bericht weinig effect had gehad.

Die laatste oproep had wisselend succes, zo blijkt uit de woorden van persvoorlichter Shanti Haas van Natuurmonumenten. ,,Op sommige plekken was het echt rustiger dan gisteren (zaterdag, red.), maar op andere plekken was het gewoon net zo druk.”

Coronavirus

,,Onze oproep van vandaag is volledig gericht op de regels rond het coronavirus", ligt de woordvoerster toe. ,,We zagen dit weekend heel veel mensen die bijvoorbeeld geen anderhalve meter afstand hielden of in groepen door het bos liepen. Dat vonden we niet meer verantwoord, het was onveilig. Vandaar dat we vanochtend opriepen om thuis te blijven, maar als je dan toch de natuur in gaat, om de regels van het RIVM in acht te nemen.”

Broedseizoen

Zondagochtend was de oproep dus vooral gericht op de risico's omtrent het coronavirus, maar de massale toestroom van mensen kan ook gevolgen hebben voor de natuur. ,,Het is momenteel broedseizoen. Het niet opvolgen van de regels die gelden in natuurgebieden kan als gevolg hebben dat de natuur en de rust voor de dieren te veel verstoord wordt. We zien bijvoorbeeld veel mensen die misschien normaal niet de natuur intrekken en dat nu wel doen. Zij weten vaak niet van alles regels. Dat zie je vooral door de grote hoeveelheid loslopende honden, of mensen die van de paden afgaan.”

Dat het druk was, was alleen al te merken op de parkeerplaatsen bij natuurgebieden. ,,Er stonden files naar sommige parkeerplaatsen. En als die vol waren, zetten mensen gewoon hun auto in de berm of in het bos weg. Daarom maken we ons zorgen om de veiligheid van mensen, maar dus ook van de natuur. Onze oproep is dan ook vooral een appel op het gezond verstand van mensen. Zie je dat een parkeerplaats vol is, dan is het er al druk. Draai om en ga naar huis of zoek een plek die rustiger is. En áls je dus in de natuur bent, hou je dan aan de regels. Zowel die van de natuurgebieden als die van het RIVM. Houd rekening met elkaar en met de natuur.”

Virtueel wandelen