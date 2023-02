Optocht in Pompedurp blijkt lot uit de loterij

Hoewel het aantal bouwclubs in het Pompedurp is geslonken, reden en liepen er toch negentwintig enkelingen, paren, groepen en grote wagens uit Pompedurp en omliggende gemeenten mee in de bonte optocht.

Nieuw gevolg gezocht

Of die kandidaten zijn voor carnaval 2024 zijn valt te betwijfelen, ze nemen dit jaar juist afscheid. ,,We geven Bram van Dis (voorzitter Stichting Kruislands Karnaval) na afloop een lijst met telefoonnummers, die moet hij maar eens bellen”, vertelt Dun Ouwe Meuk.

Dan zijn er de kleurrijke Bet Sisters die ‘We are going to Ibiza’, zingend en dansend met hun vliegtuigkoffertjes op weg zijn naar Gate 11. Of er gebruik gemaakt moet worden van het vage aanbod van een Sjeik om een gratisss vliegreisje met Katarr Airlines te boeken via Ad Latjes tours blijft de vraag.