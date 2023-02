Optocht Tullepetaonestad is één lange vocale hommage aan ’t Roosendaolsch Lieke

TULLEPETAONESTAD (ROOSENDAAL) - Bij het schrijven van het Roosendaolsch Lieke kon Kees Dekkers niet bevroeden dat er honderd jaar later een heel carnaval aan gewijd zou worden. Tullepetoanestad is vier dagen in de ban van de vocale hommage onder het mom van Kende ’t Lieke.