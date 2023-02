Optocht van De Blokwei nu ook door tuin St. Elisabeth

Nieks werkbus ging verloren bij brand, nu looft hij 10.000 euro uit voor gouden tip over brandstich­ter

BERGEN OP ZOOM - Diep in de nacht wordt Niek van der Velde wakker van geklop op zijn deur. Het is de politie, met slecht nieuws: zijn werkbus staat in lichterlaaie. Hij snelt naar de bus, een paar straten verderop. Maar in de Thomas de Rouckstraat blijkt niks meer te redden. Van der Velde is ervan overtuigd dat zijn bus in brand is gestoken en heeft 10.000 euro over voor de gouden tip.

14:58