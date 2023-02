Opvang voor dak- en thuislozen zit vol met jongeren: ‘Zodra jeugdzorg stopt, belanden ze vaak op straat’

Lezersbrieven Mening | De cartoon over de Zonnebloem berust op leugens

Hoe goedkoop kun je iets of iemand afzeiken? En dan ook nog eens berust op 100 procent onwaarheid. Ik doel op de cartoon in BD van 8 februari over de Zonnebloem. Ik kreeg die gisteren onder ogen op het moment dat ik een plaatselijke activiteit voor 70 personen ging openen. De cartoon berust ook nog eens op leugens, onwaarheden. Noem mij één voorbeeld van een (grote) activiteit waarbij ook werkelijk slechts drie gasten op kwamen dagen. Dan krijg je van mij vijftig voorbeelden van grote of groepsactiviteiten met minimaal 25 personen. Ook een leuke manier om al onze vrijwilligers te bedanken, deze cartoon. Laat ik maar stoppen met mijn kritiek. Het kwaad is geschied, maar ik zal het niet vergeten. En de hoge pet die ik op had van de plaatselijke krant heb ik sindsdien ook maar afgezet. Ik hoop dat jullie in de toekomst iets beter nadenken (en controleren) voor je iets plaatst.