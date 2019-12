Opvoedexperts na vechtpartij in speelparadijs: ‘Andermans kinderen aanspreken ligt gevoelig’

Hoe kunnen de gemoederen in een speelparadijs zó hoog oplopen dat ouders op de vuist gaan?

,,In de berichtgeving las ik dat er misschien een ouder was die andermans kind geslagen heeft”, reageert opvoed- en onderwijskundige Ingeborg Dijkstra. ,,Als het klopt, is dat een moment waarop de stoppen doorslaan, in elk geval bij de ouders van het kind dat geslagen is. Ook voor mij als wildvreemde zou dat code rood zijn. Ik zou er niet op los gaan slaan, maar het is natuurlijk wel grensoverschrijdend gedrag.” Meer algemeen merkt Dijkstra op dat het ‘heel ingewikkeld is’ om andere kinderen of hun ouders aan te spreken. ,,Dat ligt heel gevoelig. Dat zie je overal.”