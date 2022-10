Oranje en gele hesjes speuren in de polder, de zoektocht naar Hebe en Sanne: ‘Ik kan het niet loslaten’

Familie Hebe (10) dankbaar voor steun: ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’

De familie van het 10-jarige meisje Hebe uit Vught dat sinds maandagavond vermist is samen met haar 26-jarige begeleidster, bedankt iedereen voor de steunbetuigingen die ze hebben ontvangen. Dat laat de familie weten in een persverklaring via de organisatie Namens de Familie.

18 oktober