Organisatoren Viruswaanzin gaan zondag ondanks verbod toch naar Malieveld

Dat zegt kopstuk Willem Engel van de groepering. ,,Wij, op persoonlijke titel, zijn zondag op het Malieveld. Ik nodig iedereen uit te komen”, zegt Engel in een videoboodschap op de Facebookpagina van Viruswaanzin.

Viruswaanzin wilde in eerste instantie in twintig plaatsen in Nederland demonstreren tegen de coronamaatregelen, maar dat plan werd geannuleerd. In plaats daarvan riep de organisatie iedereen op om komende zondag naar het Malieveld te komen. Maar daar zette Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, vandaag dus weer een streep door.

Onzin

Engel zegt dat hij zich niet laat tegenhouden. ,,Maak je geen zorgen, we openen de snelwegen als dat moet. Dit is ons land en het is afgelopen. Het is afgelopen met deze onzin. Wij gaan demonstreren, zondag, op het Malieveld. Niet namens Viruswaanzin, wel in de geest van Viruswaanzin.”

Quote Wij zijn zondag als privaat persoon, als burger, op het Malieveld omdat het ons Malieveld is Willem Engel

Engel zegt ook dat Viruswaanzin een kort geding heeft aangespannen. ,,Maar daar hebben we niet heel veel vertrouwen in en we gaan er ook niet op wachten. Het zou fijn zijn als de rechter ons daarin gelijk geeft zodat Viruswaanzin de demonstratie toch kan organiseren, maar wij zijn zondag als privaat persoon, als burger, op het Malieveld omdat het ons Malieveld is.”

Quote De 1,5 meterregel is waanzin en moet van tafel Erik van Ginkel , Bouw in Verzet

Bouw in Verzet sluit zich bij de demonstratie aan. De groep wil zondag met ‘minimaal 500 mensen’ naar Den Haag gaan. ,,Bij ons in de bouw is 1,5 meter afstand houden niet haalbaar. Ik zet zelf tegels van soms een meter, dat kan ik niet in mijn eentje. Dan sta je toch met twee mensen binnen een meter. Stratenmakers, stukadoors en installateurs kunnen ook niet alles alleen. De 1,5 meterregel is waanzin en moet van tafel. Daar staan wij achter”, zegt Erik van Ginkel van Bouw in Verzet. Die groep demonstreerde vorig jaar op het Malieveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Wanordelijkheden

Volgens de gemeente is de omvang van de demonstratie een ‘gevaar voor de volksgezondheid’ en zouden er ‘duidelijke signalen zijn dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden. Ook zou de organisatie volgens de gemeente niet bereid of in staat zijn om maatregelen te nemen die ‘noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de demonstratie’.

In een persbericht verwijst de gemeente nog naar afgelopen zondag, toen bij de demonstratie zo’n vierhonderd aanhoudingen werden verricht. De reden voor het protest zou geen reden zijn voor het verbod. ‘De ernstige wanordelijkheden die vorige week hebben plaatsgevonden, tonen aan dat de zorgen reëel zijn.’

Verbod

Afgelopen zondag was er ook een demonstratie van Viruswaanzin op het Malieveld, ondanks dat waarnemend burgemeester Johan Remkes die twee dagen daarvoor nog had verboden. De demonstratie draaide uit op ongeregeldheden. Volgens de politie werd de betoging door ‘een mix van demonstranten en onruststokers’ bezocht. Er werden vierhonderd mensen opgepakt die middag.

Volledig scherm Politie omsingelt demonstranten op het Malieveld. © ANP

De demonstratie zou komende zondag van 13.00 tot 17.00 uur plaatsvinden. Dit keer waren er geen optredens van dj’s gepland. ‘Dit zodat de gemeente Den Haag geen moeite hoeft te hebben met het inplannen van het programma’, aldus de organisatie eerder vandaag. ‘Om deze reden roepen we iedereen op een eigen instrument mee te nemen en gezamenlijk een massale jamsessie te houden.’