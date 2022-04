Osse jachtenbouwer Heesen vreest faillissement als Russische eigenaar op sanctielijst komt

Vanuit de schuilkel­der werken deze kunste­naars uit Oekraïne door: ‘Our fire is stronger than your bombs’

DEN BOSCH - Ze zitten midden in de oorlog, maar omdat de kracht van beeld groot is, blijven zij schilderen. Want de wereld moet ‘wakker blijven’. Oekraïense kunstenaars vertellen hun verhaal. ‘Eenzaamheid is in een schuilkelder zitten, niet weten waar de volgende bom inslaat’.

25 april