Ossenaar met alias ‘Kingpin’ blijft in cel voor witwaszaak

De rechtbank in Den Bosch besloot woensdag dat Jack van den H. in voorarrest moet blijven. Een van de twee officieren van justitie deelde mee dat de Ossenaar ook in het bezit was van een Encrochat-telefoon, waarmee versleutelde berichten konden worden verstuurd. De politie wist dit voorjaar de in de onderwereld zeer populaire Encrochat-telefoons te kraken en kon zo maandenlang meelezen met de gebruikers. Op de telefoon van de Ossenaar was volgens justitie te zien dat hij tot aan de dag van zijn aanhouding , 19 mei 2020, bezig was met de handel in drugs.