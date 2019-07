Oud-burgemeester Van Gijzel wil enquête over falende aanpak georganiseerde misdaad

Koray (17) raakte zwaarge­wond bij explosie in Bergen op Zoom, maar slaagt toch voor eindexamen: ‘Ik wilde het per se halen, wilde niet een jaar over doen’

30 juni BERGEN OP ZOOM - In je eindexamenjaar zwaargewond raken bij een explosie, maandenlang niet naar school kunnen en dan tóch je eindexamen halen. Dat flikte Koray Kesgin (17) uit Bergen op Zoom, die maandagavond zijn mavo-diploma in ontvangst mag nemen op scholengemeenschap ‘t Rijks in Bergen op Zoom.