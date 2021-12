Oud-Eindhovense maakt stoere jurkjes voor jongens: ‘De Romeinen vochten vroeger ook in jurken’

Dit Winterfes­tijn in Mill gaat dus ook al niet door

MILL - Afscheid van de gemeente Mill en Sint Hubert met een Winterfestijn met onder meer een schaatsbaan, het gaat niet door. Vanwege corona is er een streep door het evenement gezet. Het evenement had van 22 december tot en met 1 januari plaats moeten vinden in het Aldendrielpark in Mill.

3 december