Oud-gedeputeerde Renze Bergsma keert terug als statenlid voor CDA in Brabant

Bergsma neemt in provinciale staten de zetel over van John Bankers, die in april wethouder werd in Asten. Hoewel Bankers direct duidelijk maakte dat de twee functies niet te verenigen waren, bleef lang onduidelijk wie hem op zou volgen. Dat had alles te maken met de bijzondere situatie die de recente politieke crisis in het provinciehuis met zich meebracht. Die leidde, nog voor de coalitie VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA viel, tot het aftreden van toenmalig CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Bergsma. Zij toonden zich loyaal aan hun collega's in het provinciebestuur toen de CDA-fractie in het landbouwdebat op ramkoers kwam te liggen met de overige coalitiepartijen.