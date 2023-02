Oudenbosch spriengt de pan uit

Talloze variaties

Het is druk op de stoepen en in de straten van het dorpscentrum. Natasja Jongenelen is de coördinator van de optochtcommissie en kijkt zeer tevreden. ,,Het loopt lekker allemaal. Veel publiek. Een zeer gevarieerde optocht. Vier eigen wagens. Omdat Fideï et Arti niet gebruikt kan worden, is de prijsuitreiking nu hier buiten op het Puitenplein. Was ook na de jeugdoptocht, een succes. Eindelijk wordt dit plein gebruikt waar het voor bedoeld is. Nou werkt het weer gelukkig mee. We hebben een mooi weekend achter de rug. Wat ons betreft mag de prijsuitreiking voortaan wel hier buiten blijven”, vertelt ze.