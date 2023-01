Oudenbossche Tennis Club krijgt er met nieuwe padelbanen een tweede sport bij

Mijn bevalling Doete is verloskun­di­ge en heeft een ‘droombe­val­ling’: ‘Ik voelde dat ik al op 9 centimeter zat’

Bevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. Verloskundige Doete Reitsma (33) wist zeker dat ze in het ziekenhuis wilde bevallen, tot ze zwanger werd.

30 januari