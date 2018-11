Ouder echtpaar knalt op stilstaande politieauto in Beek en Donk, zien oranje zwaailichten over het hoofd

Jonge Sluijters ging helemaal los in Parijs

21 november DEN BOSCH - Jan Sluijters liep ruim een eeuw geleden ver voor op zijn Nederlandse schildercollega’s. Hij experimenteerde onstuimig met de nieuwe stromingen in de schilderkunst die elkaar toen in hoog tempo opvolgden. Een experimenteerdrift die hem in het benauwde en conservatieve Nederland niet in dank werd afgenomen. Schilderijen van dansende vrouwen die wulps hun benen hoog gooiden, brr.