Oudere vrouw gewond bij woningoverval in Bladel

Voor keramiek Sottsass was in 1995 nog weinig belangstelling

6 september DEN BOSCH - Met stijgende verbazing keek Fredric Baas, tentoonstellingsmaker van het Stedelijk Museum in Den Bosch, in de archieven naar de foto's en inventarislijsten van Ettore Sottsass jr - een biografie in keramiek. Museum Het Kruithuis, de voorloper van het Stedelijk, organiseerde die expositie al in 1995. Baas: ,,Zoveel werken van Sottsass bij elkaar. En dat in complete series. Je krijgt het nu niet meer voor elkaar."