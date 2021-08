Ouderen in geldproblemen door sluiting bankkantoren: ‘Grote stille armoede aan het ontstaan’

Afdwalen in het hier en nu in het hart van festival Boulevard dankzij één blik en een heleboel balletjes

15 augustus DEN BOSCH - Als je alle Boulevardvoorstellingen in de tenten links laat liggen, of rechts of achter je, wat blijft er dan nog over aan vermaak in het festivalhart? Nou, genoeg om een big smile mee naar huis te nemen.