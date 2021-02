Ouderenbond houdt hart vast voor prikwachtrij in diepvrieskou: ‘Dit moet heel snel anders’

Ook een coronakap­sel? Stuur je foto van jouw coupe in

30 januari Lange lokken of juist een tondeuzekapsel? Uitgroei of ga je zelf in de weer met verf? De kappers zijn al weken gesloten. Wat doet dat met jouw haardracht? Stuur je foto in en verdien een plekje in onze Coronakapsel Galerij.