Ouders baby Luna gaan in hoger beroep

Het hoger beroep spitst zich toe op de drie gynaecologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) die vorige week van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een waarschuwing kregen voor hun rol bij de dood van baby Luna, die in 2014 tien dagen leefde. Yme Drost, de letselschadespecialist die de ouders uit Vught bijstaat, is van mening dat die strafmaat te mager is.

De ouders hopen in hoger beroep vooral antwoord te krijgen op de vraag wie van de gynaecologen de eindverantwoordelijkheid had over het hele traject; van zwangerschap tot de uiteindelijke zo moeizaam verlopen bevalling. Dat is volgens hen nog onvoldoende gebleken.

Hoger beroep bij landelijk tuchtcollege

Het hoger beroep dient bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De zaak van baby Luna werd in twee zittingen door het Eindhovense tuchtcollege behandeld. Ook het JBZ heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Daar staat een termijn van zes weken voor vanaf het moment van de uitspraak. Het ziekenhuis heeft daar nog geen beslissing over genomen.

Ouders niet helemaal tevreden

Enkele uren na de uitspraak lieten Marloes en haar man Chris al doorschemeren niet helemaal tevreden te zijn.Volgens hen was de rol van de gynaecologen veel groter dan het regionaal tuchtcollege beoordeeld had. Ze spraken toen van ‘een halve overwinning’ en gaven aan dat hun strijd nog zeker niet gestreden was. In samenspraak met Drost hebben ze nu besloten om ook daadwerkelijk in beroep te gaan.

Volledig scherm Marloes en Chris, met hun baby Luna. © Marloes Schuiling

Vier straffen voor artsen JBZ

Het medisch tuchtorgaan deelde vier straffen uit. Naast de gewaarschuwde gynaecologen was met name de betrokken kinderarts aan de beurt. Zij kreeg een voorwaardelijke schorsing opgelegd van een jaar met proeftijd van twee jaar.

De kinderarts had volgens het college ‘zeer grote fouten gemaakt’ in dossiervorming, informatieplicht en medisch handelen. De aanklachten tegen de arts zijn behoorlijk stevig in de uitspraak. Ze heeft, aldus het college, zorgwekkende waarnemingen door verpleegkundigen genegeerd, niet goed gereageerd op laboratoriumuitslagen en alarmsignalen van de baby gemist. De arts heeft ‘ernstig verwijtbaar gehandeld’.