Ouders baby Luna: ‘We zijn nog steeds aan het vechten om niet te verdrinken’

Het is de dag waar Marloes en Chris Schuiling al zó lang naar toeleefden. De ouders van baby Luna hebben een paar uur geleden de uitspraak van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg via de telefoon te horen gekregen. In de tuin van hun Vughtse rijtjeswoning proberen ze deze middag hun gedachten op een rij te krijgen. En dat is, na 5,5 jaar strijd te hebben gevoerd om de waarheid over de dood van hun Luna in 2014 te achterhalen, nog niet zo makkelijk.