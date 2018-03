Ouders ontvoerde baby Hannah langer vast

Drugsafval komt via mest in mais

14 maart DEN BOSCH - Voedselwaakhond NVWA en de provincie Noord-Brabant waarschuwen voor de gevolgen van drugsafval dat criminelen in gierkelders van boeren hebben gedumpt. Op twee bedrijven in de provincie, in Someren en Baarle-Nassau, zijn resten van synthetische drugs aangetroffen in mais die op het land groeide.