Ouders Tijn lakken weer om geld in te zamelen tijdens Serious Request

De ouders van Tijn, de held van de editie van 2016 in Breda, lakken ook dit jaar tijdens Serious Request nagels om geld in te zamelen voor het goede doel. Op die manier willen ze de herinnering aan het op 7 juli overleden mannetje levend houden.

Serious Request ging gisteren van start in Apeldoorn. Doel dit jaar is zoveel mogelijk geld in te zamelen om uit elkaar geslagen gezinnen te kunnen herenigen.

‘Hoewel zijn overlijden ons zwaar valt, hebben we besloten om uit naam van Tijn ook dit jaar in actie te komen, en zo veel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis en 3FM Serious Request’, laten broertje Ries, Gerrit en Jolanda weten. ‘Zeker nu het doel is om families te verenigen, die vanwege oorlog of natuurrampen elkaar zijn kwijt geraakt. Wij krijgen Tijn niet terug, maar krijgen wel een warm gevoel bij de gedachte dat wij met het ophalen van geld, het wel voor andere gezinnen mogelijk kunnen maken om weer bij elkaar te kunnen zijn.'

Op dit moment is bijna 200 euro opgehaald. Streefbedrag is 77,777 euro in te zamelen.

Tijn haalde met lakken 2,6 miljoen euro op tijdens en na Serious Request en met zijn eigen nagellaklijn nog eens meer dan een miljoen euro.