Oudste deelneemster (88) Nijmeegse Vierdaagse uit Roosendaal kan leven met ingekorte editie

‘Er wordt op ons neergeke­ken’, deze buurt is de meest gemiddelde van Nederland

WESTERVOORT/BOXTEL - Nergens in Nederland is een gewonere buurt te vinden dan het oudere deel van het dorp Westervoort. Maar ook Boxtel-Oost staat hoog op de lijst van meest gemiddelde buurten van Nederland. Dat heeft het Delftse Bureau Louter bepaald op basis van objectieve gegevens. De meest bijzondere buurt is de Spuistraat-Zuid in Amsterdam.

11 juli