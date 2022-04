Oudste graf van Nederland gevonden in Haps

Het oudste graf tot nu toe lag bij Rotterdam. Dat was, zo blijkt uit röntgenonderzoek, enkele honderden jaren ‘jonger’.



Het graf in Haps bestaat uit een kleine kuil van 50 centimeter doorsnee, waarvan nog 15 cm in diepte over is. Hierin zijn crematieresten aangetroffen van bot en houtskool. Het kind heeft als ‘bijgift’ vuursteen en hazelnootjes meegekregen.



Houtskool en bot



Nader onderzoek van houtskool en bot wijst op een graf dat tussen 7.655 en 7.582 voor Christus is aangelegd. Het archeologisch erfgoed is via een archeologische opgraving veiliggesteld.